مكتب السوداني ينفي إعلان نتائج تحقيقات حادث الكلية العسكرية الرابعة

أصدر مكتب السوداني، اليوم الثلاثاء، تنويهاً بشأن إعلان نتائج التحقيقات بحادث الكلية العسكرية الرابعة

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، في بيان أنه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بياناً منسوباً إلى رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني (يتضمن نتائج التحقيقات التي تتعلق بالحادث الذي وقع في الكلية العسكرية الرابعة)".

وتابع، أنه "في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء، جملةً وتفصيلاً، نؤكد أن التحقيقات ما زالت مستمرة، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي حال الانتهاء منها".