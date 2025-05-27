استشهاد منتسب واصاية ستة اخرين خلال عملية دهم لوكر لتجارة السلاح في البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (27 أيّار 2025)، باستشهاد منتسب وإصابة 6 آخرين من منتسبي جهاز الأمن الوطني، خلال عملية دهم لوكر لتجارة السلاح في محافظة البصرة.

وقال مصدر إنه "مع ساعات الفجر الأولى تمت مداهمة منزل لتجارة السلاح من قبل قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني، وحال وصول القوة إلى مكان الواجب سارع الجاني بمباغتة القوة برمانة هجومية".

وأضاف، أن "انفجار الرمانة الهجومية أسفر عن استشهاد منتسب وإصابة 6 آخرين، اثنان منهم في حالة خطرة وأربعة يرقدون الآن في المستشفى وحالتهم مستقرة".