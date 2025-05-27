عمليات بغداد تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الامام محمد الجواد (ع)

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء (27 أيّار 2025)، عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الامام محمد الجواد (ع).

وذكرت القيادة في بيان أنه "بمشاركة وتظافر جهود جميع القطعات الأمنية والاستخبارية في وزارتي الدفاع والداخلية والدوائر والمؤسسات الحكومية بالتنسيق العالي مع الامانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة وهيئات المواكب الحسينية أنتهاء الخطة المرسومة لتأمين زيارة الامام محمد الجواد (عليه السلام) والتي تكللت بالنجاح".

وأضافت القيادة وفق البيان، أن "الخطة تميزت بإنسيابية عالية بحركة سير العجلات والزائرين، وعدم قطع اَي طريق ضمن مدينة الكاظمية المقدسة والمناطق المجاورة لها، والابتعاد عن المظاهر المسلحة، وتوفير كافة الخدمات للزوار الكرام".