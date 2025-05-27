إعادة هيكلة مديرية مكافحة المتفجرات في العراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء (27 أيار 2025)، عن إعادة هيكلة مديرية مكافحة المتفجرات ونقل جميع مواردها إلى الشرطة الاتحادية.

وجاء ذلك في وثيقة رسمية صادرة عن الوزارة، "، تُفيد بأنه "بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، تقرر فك ارتباط مديرية مكافحة المتفجرات من ملاك وكالة الوزارة لشؤون الشرطة إلى ملاك وكالة الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي، ونقل كل ما يتعلق بها، ودمجها مع مديرية الهندسة والمتفجرات".