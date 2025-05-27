اجتماع ثلاثي لوزراء داخلية إيران والعراق وباكستان لتسهيل زيارة الأربعين

أعلن وزير الداخلية الإيراني، اسكندر مؤمني، اليوم الثلاثاء (27 أيّار 2025)، أن وزراء داخلية إيران والعراق وباكستان سيعقدون اجتماعًا ثلاثيًا قبل أيام قليلة من زيارة الأربعين لمناقشة تفاصيل نقل الزوار.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن مؤمني صرح بأن الاجتماع سيعقد في طهران أو مشهد، وسيركز على مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بانتقال الزوار.

وأشار مؤمني إلى أن هناك مشاورات مكثفة جرت بين المسؤولين الإيرانيين والباكستانيين في الأيام الأخيرة، حيث عقدت عدة اجتماعات، كان آخرها مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي. وقد وصف مؤمني هذا الاجتماع بأنه "جيد للغاية".

وأضاف أنه جرى خلال اللقاء مناقشة قضايا متعددة مثل أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة المخدرات، بالإضافة إلى قضية زوار الأربعين الذين يدخلون إيران من باكستان متجهين إلى العراق.

وأكد مؤمني أن هذا الاجتماع "يمكن أن يكون فصلاً جديداً في العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان"، متوقعًا أن تشهد الفترة القريبة تعزيزًا للعلاقات الثنائية في كافة القطاعات.

ولفت إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة التبادلات الحدودية وتطوير الأسواق الحدودية، وزيادة ساعات عمل الجمارك في بعض المعابر. وتقرر أن تعمل بعض هذه المعابر على مدار 24 ساعة.

وختامًا، ذكر مؤمني أنه تقرر أن يعقد وزراء داخلية الدول الثلاث اجتماعًا قريبًا قبل أيام الأربعين في طهران أو مشهد لمراجعة جميع التفاصيل المتعلقة بنقل الزوار وتنسيق الحدود بشكل كامل واتخاذ القرارات اللازمة، مؤكدًا أن ذلك سيشهد "بداية مرحلة جديدة في العلاقات" بين إيران وباكستان.