الأخبار

اجتماع ثلاثي لوزراء داخلية إيران والعراق وباكستان لتسهيل زيارة الأربعين


أعلن وزير الداخلية الإيراني، اسكندر مؤمني، اليوم الثلاثاء (27 أيّار 2025)، أن وزراء داخلية إيران والعراق وباكستان سيعقدون اجتماعًا ثلاثيًا قبل أيام قليلة من زيارة الأربعين لمناقشة تفاصيل نقل الزوار.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن مؤمني صرح بأن الاجتماع سيعقد في طهران أو مشهد، وسيركز على مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بانتقال الزوار.

وأشار مؤمني إلى أن هناك مشاورات مكثفة جرت بين المسؤولين الإيرانيين والباكستانيين في الأيام الأخيرة، حيث عقدت عدة اجتماعات، كان آخرها مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي. وقد وصف مؤمني هذا الاجتماع بأنه "جيد للغاية".

وأضاف أنه جرى خلال اللقاء مناقشة قضايا متعددة مثل أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة المخدرات، بالإضافة إلى قضية زوار الأربعين الذين يدخلون إيران من باكستان متجهين إلى العراق.

وأكد مؤمني أن هذا الاجتماع "يمكن أن يكون فصلاً جديداً في العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان"، متوقعًا أن تشهد الفترة القريبة تعزيزًا للعلاقات الثنائية في كافة القطاعات.

ولفت إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة التبادلات الحدودية وتطوير الأسواق الحدودية، وزيادة ساعات عمل الجمارك في بعض المعابر. وتقرر أن تعمل بعض هذه المعابر على مدار 24 ساعة.

وختامًا، ذكر مؤمني أنه تقرر أن يعقد وزراء داخلية الدول الثلاث اجتماعًا قريبًا قبل أيام الأربعين في طهران أو مشهد لمراجعة جميع التفاصيل المتعلقة بنقل الزوار وتنسيق الحدود بشكل كامل واتخاذ القرارات اللازمة، مؤكدًا أن ذلك سيشهد "بداية مرحلة جديدة في العلاقات" بين إيران وباكستان.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السجن ست سنوات بحق مدان انتحل صفة مدير عام
محكمة التمييز : التعقيب لغير المحامي محظور قانونًا
النزاهة تضبط موظفًا اختلس أكثر من 15 ألف لتر من المشتقات النفطية في صلاح الدين
الإطار التنسيقي يقرر الدخول بتحالفات موحدة في ثلاث محافظات
السجن 7 سنوات بحق موظف في مؤسسة الشهداء
مكتب السوداني ينفي إعلان نتائج تحقيقات حادث الكلية العسكرية الرابعة
بعثة الحج العراقية توفر خدمة اتصال "مجانية" مع "stc" للحجاج العراقيين
استشهاد منتسب واصاية ستة اخرين خلال عملية دهم لوكر لتجارة السلاح في البصرة
العراق يصدر بيانًا جديدًا بشأن غزة
عمليات بغداد تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الامام محمد الجواد (ع)
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك