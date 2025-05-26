ضبط 3 عاملات بمراكز تجميل في كردستان مصابات بالايدز

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، عن ضبط ثلاث حالات حاملة لفيروس (HIV) (المسبب لمرض الإيدز) في عدد من صالونات التجميل النسائية التي يعمل بها أجانب، وذلك ضمن حملات الفحص المخبري الروتينية وتجديد التصاريح الصحية للعاملين في الأماكن العامة.

وأكدت الوزارة في بيان أن "فرق الصحة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة فور اكتشاف الحالات، كما تم إبلاغ الجهات المختصة بالأمر"، مشددة على أن "الصالونات المعنية كانت تفتقر إلى التصاريح الصحية أو أن تصاريحها منتهية الصلاحية".

ويأتي هذا الإعلان في إطار استمرار أنشطة برنامج مكافحة الأمراض المعدية والمسح الميداني الذي تنفذه الوزارة للكشف المبكر عن الأمراض وضمان سلامة العاملين في القطاع العام، بما في ذلك إصدار وتجديد البطاقات الصحية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى "تجنّب ارتياد الأماكن غير الرسمية والتأكد من وجود التصريح الصحي عند زيارة الصالونات أو أي مرفق عام"، مشيرة إلى "أهمية التبليغ عن أي تجاوزات صحية أو ممارسات غير قانونية عبر الخطوط الساخنة أو صناديق الشكاوى".

وأكدت "التزامها بمراقبة الوضع الصحي في جميع المناطق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي منشأة تعمل بدون تصريح صحي أو بتصريح منتهي الصلاحية".