وزيرة الطرق الإيرانية تتفقد مشروع الربط السككي "شلمجة - البصرة"

بعد زيارتها الاخيرة للعراق، وصلت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية السيدة "فرزانة صادق"، الحدود الايرانية-العراقية في مدينة شلمجة (جنوب غرب ايران) وتفقدت مشروع طريق الربط السككي شلمجة - البصرة.

وعلى هامش هذه الزيارة، أكدت الوزيرة صادق على أهمية هذا المشروع في سياق تسهيل حركة زوار الأربعين وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتجارة الترانزيت بين إيران والعراق؛ كما اشارت الى عدم التقدم الملفت في تطهير الطريق من الالغام وتجهيز البنى التحتية، معربة عن أملها بأن يتم وبالتعاون مع الحكومة العراقية تشغيل الجسر الفني لهذا المشروع قبل مراسم الأربعين المقبلة.

تجدر الاشارة هنا الى ان مدينة شلمجة تقع على بعد 15 كيلومترا من خرمشهر الايرانية و20 كيلومترا من البصرة العراقية.