الكاظمية تستقبل المعزين بذكرى استشهاد الإمام الجواد

تشهد مدينة الكاظمية شمالي بغداد، توافد المعزين بذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد (عليه السلام)

وقال مصدر صحفي ، إن "الكاظمية تستقبل الزائرين الوافدين للمدينة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد عليه السلام من بغداد والمحافظات".

بدوره، قال المتحدث باسم عمليات بغداد العميد عباس ريحان لـفضائية السومرية "مع ذروة توافد الزائرين صوب مدينة الكاظمية تستمر قيادة عمليات بغداد بتأمين الحماية لهذه الحشود الزائرة بالتنسيق مع الدوائر الساندة".

وأضاف "لغاية هذه اللحظة لا توجد اي قطوعات".