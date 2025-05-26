القاضي زيدان والشمري يبحثان سبل القضاء على الجرائم

ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، القضايا المشتركة بين القضاء وجهات التحقيق في الوزارة، وسبل القضاء على الجرائم.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان استقبل اليوم الاثنين الموافق 26/ 5/ 2025 وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له".

وأشار المجلس الى ان "الجانبين بحثا عددا من القضايا المشتركة بين القضاء وجهات التحقيق المختصة في الوزارة، ومناقشة أفضل السبل للقضاء على الجرائم بمختلف أنواعها"، مبينا انه "حضر اللقاء رئيس الادعاء العام نجم عبد الله ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر".