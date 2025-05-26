النائب رائد المالكي : البرلمان يستعد لجلسات استثنائية والتشريع الأخير ينطلق في 9 تموز

أكد النائب رائد المالكي، اليوم الاثنين (26 أيار 2025)، أن مجلس النواب يستعد بعد عطلة عيد الأضحى لعقد عدد من الجلسات الاستثنائية بهدف تمرير بعض القوانين المهمة.

وقال المالكي في بيان "في آخر لقاء لنا مع رئيس المجلس، أوضح أنه لا جدوى من تمديد الفصل التشريعي خلال شهر أيار بسبب الخلافات داخل قوى الإطار التنسيقي بشأن بعض الأمور، منها تعديل قانون الانتخابات".

وأضاف: "لذا كان التوجه لدى رئاسة المجلس هو استثمار الوقت بعد عطلة العيد بعقد جلسات استثنائية، وصولاً إلى تاريخ 9 تموز، وهو موعد بدء الفصل التشريعي الأخير من عمر المجلس".

وأشار إلى أنهم "دفعوا باتجاه الضغط على المجلس لعقد جلسات استثنائية لإكمال القراءة الثانية لبعض القوانين والتصويت عليها، إلى جانب قوانين أخرى"، لافتاً إلى أنهم "سيتجهون للاستعانة بالضغط الشعبي على مجلس النواب من أجل إكمال القوانين المهمة".

وبحسب المالكي، فإن القوانين المرشحة للتصويت عليها تشمل:

_ تعديل قانون وزارة التربية

_ جداول الموازنة

_ مدونة الأحكام الشرعية لمسائل الأحوال الشخصية

_ قانون الخدمة لمنتسبي الحشد

_ تعديل قانون الرقابة الإشعاعية

_ قانون المحاماة

_ قانون نقابة المبرمجين

_ قراءة تعديل قانون اتحاد الحقوقيين

_ تعديل قانون قوى الأمن الداخلي

_ تعديل قانون السجناء

_ مشروع قانون حماية المسعف وقوانين أخرى