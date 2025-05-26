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وفد من الأمن والدفاع يصل الناصرية للتحقيق بوفاة طالبين في الكلية العسكرية


كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي نعمة، اليوم الاثنين (26 أيار 2025)، عن وصول وفد رسمي من اللجنة إلى مدينة الناصرية للتحقيق في حادثة وفاة طالبين من طلاب الكلية العسكرية، والتي وقعت قبل أيام، وأسفرت أيضًا عن إصابات بين الطلبة.

وقال نعمة في حديث صحفي"، إن "الوفد برئاسة رئيس اللجنة وعضوية عدد من النواب وصل إلى الناصرية، بهدف الوقوف ميدانيًا على تفاصيل وملابسات الحادثة، وإعداد تقرير تفصيلي وموضوعي لرفعه إلى رئاسة مجلس النواب".

وأضاف، أن "اللجنة تتابع القضية بشكل مباشر منذ اللحظات الأولى من وقوع الحادثة، عبر التواصل المستمر مع الجهات ذات العلاقة، وأن الزيارة الميدانية الحالية تهدف إلى الاطلاع على نتائج التقارير الطبية والتواصل مع القيادات الأمنية".

وأشار إلى أن "التقرير النهائي سيُستكمل بعد انتهاء الزيارة، وسيتضمن توثيقًا شاملًا لطبيعة الحادث والنتائج التي تم التوصل إليها، إلى جانب التوصيات والمقررات التي سيتم اتخاذها بناءً على التحقيق".

وباشرت لجنة التحقيق العليا الخاصة المكلفة بالتحقيق بحادثة طلاب الكلية العسكرية الرابعة، السبت الماضي، مهامها بشأن الحادثة في محافظة ذي قار.

من جهتها أكدت وزارة الدفاع، أمس الأحد، أن اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة طلاب الدورة (89) في الكلية العسكرية الرابعة لم تنتهِ من أعمالها بعد، مشددة على استمرار التحقيق بإشراف مباشر من وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش.

ودعت الوزارة في بيان،"، "جميع الوكالات الإعلامية والقنوات الفضائية ومسؤولي منصات التواصل الاجتماعي إلى عدم نقل أخبار عارية عن الصحة" بشأن أعمال اللجنة".

وأكدت، ان "أي معلومات تخص التحقيق ونتائجه ستعلن بشكل رسمي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي".

وكانت وزارة الدفاع، أعلنت الأربعاء الماضي، وفاة طالب وإصابة 9 من طلاب الكلية العسكرية في محافظة ذي قار جنوبي العراق بوعكة صحية جراء تعرضهم إلى أشعة الشمس المباشرة، فيما توفي طالب آخر من المصابين في وقت لاحق.

وعلى إثر الحادثة أمر وزير الدفاع ثابت العباسي، بإقالة عميد الكلية العسكرية الرابعة، وآمر الفوج المختص من منصبيهما.

كما أمر رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، الأربعاء الماضي، بتشكيل مجلس تحقيقي لكشف المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك على خلفية الحادثة.

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