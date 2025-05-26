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صورة جهاز مفراس يتحول لمائدة طعام.


تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لثلاثة اشخاص داخل احدى المستشفيات وهو يتناولون طعامهم على جهاز مفراس بسعر 6 مليارات دينار.

ولم يتبين ان الصورة تم اخذها في داخل العراق ام في احدى الدول الأخرى، الا ان الكثير من صفحات التواصل العراقية تناقلتها وذكرت انها في العراق الذي يعاني من نقص هذه الأجهزة الباهضة الثمن والتي تفتقر اليه الكثير من المستشفيات ويحتاجه الكثير من المرضى.

كما لم يصدر حتى الان أي بيان رسمي او تعليق من وزارة الصحة ما ينفي او يؤكد صحة هذا الخبر او الإجراءات التي تتخذها بحق هؤلاء في حال ثبت صحة الصورة بداخل العراق.

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