الحشد يطيح بمجموعة تنتحل صفة جهات رسمية في الهيئة

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الإثنين، (26 أيار 2025)، عن الإطاحة بمجموعة تنتحل صفة جهات رسمية في الهيئة.

وذكر بيان لاعلام الحشد ان "المديرية العامة للامن و الانضباط في هيئة الحشد الشعبي، ألقت القبض على مجموعة تنتحل صفة جهات رسمية حكومية في هيئة الحشد الشعبي وتزوير البطاقات التعريفية (الباجات) لاستخدامها لإجراءات ومنافع شخصية".

وأوضح البيان، انه "وبعد استحصال الموافقات الرسمية من القاضي المختص، اجرت قوة من مديرية التحقيقات عملية أمنية محكمة، حيث تمكنت من إلقاء القبض على المجموعة ليحالون بعدها الى التحقيق".