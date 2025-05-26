الحشد يشرع بعملية امنية لتأمين الاراضي الزراعية جنوب غرب كركوك

شرعت قوات اللواء 61 ضمن قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة للحشد الشعبي ، بتنفيذ خطة أمنية شاملة لحماية موسم حصاد الحنطة والشعير في المناطق الواقعة جنوب غرب محافظة كركوك.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي :" ان هذا الجهد يأتي ضمن سلسلة من العمليات المتواصلة التي ينفذها الحشد الشعبي لدعم استقرار القطاع الزراعي، وتعزيز الثقة بين الفلاحين والقوات الأمنية، لضمان إنجاز الحصاد بأمان ومنع أي تهديدات قد تعرقل العملية الزراعية".