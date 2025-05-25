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فيلم عراقي يحصد جائزة عالمية.. والسبب الطاغية المقبور ’صدام’


حقق فيلم عراقي، جائزة "الكاميرا الذهبية" في مهرجان "كان" الدولي للأفلام، وذلك خلال المشاركة العراقية الأولى في المهرجان.

ومنح مهرجان كان جائزة "الكاميرا الذهبية" لفيلم "كعكة الرئيس" للمخرج الشاب حسن هادي، الذي نافس ضمن مسابقة "أسبوع المخرجين".

ما قصة "كعكة الرئيس"؟

واختار المخرج حسن هادي موضوعا شائكا يعكس تجربة جيله الذي نشأ وسط سنوات الحرب والحصار في تسعينيات القرن الماضي، مستعيدا من ذاكرته الطفولية مشاهد متكررة للاحتفال بعيد ميلاد رئيس نظام البعث البائد "صدام حسين" في 28 نيسان من كل عام، والذي كانت تشهده الشوارع والمؤسسات والمدارس في مختلف أنحاء البلاد.

وتدور أحداث الفيلم حول الطفلة "لميعة" ذات الأعوام التسعة، التي تعيش مع جدتها في منطقة الأهوار جنوبي العراق، وسط ظروف اقتصادية صعبة.

ويجسد الفيلم لحظات عندما كان فيه طلاب المدارس يُجبرون على إحضار كعكة للاحتفال بعيد ميلاد "صدام"، رغم الفقر الذي عانى منه الكثيرون وقتها.

وقد صُوّر الفيلم في أهوار الجنوب، ملتقطا مشاهد خلابة لزوارق القصب على سطح المياه قبل أن تتحول المنطقة إلى ساحة مواجهات بين المعارضة وقوات النظام.

يُشار إلى أن حسن هادي هو مخرج وكاتب سيناريو عراقي يقيم حاليا في نيويورك، ويشغل منصب أستاذ مساعد في جامعة نيويورك، حيث يواصل تقديم أعمال سينمائية تتناول قضايا الذاكرة والحرب والهوية.

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