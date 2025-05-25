للمرة الثانية ... مكتب النائب المستقل مصطفى سند يتعرض لاطلاق نار

كشف النائب المستقل مصطفى سند اليوم ان مكتبه في محافظة البصرة قد تعرض لاطلاق نار

واوضح النائب سند ان سيارة نوع كورلا يستقلها مسلحون اطلقوا النار على مكتبه في البصرة وادى الهجوم السافر الى اضرار مادية

ونشر سند في صفحته الخاصة على برنامج التواصل الاجتماعي التليكرام فيديو يوضح لحظة الهجوم الغادر الجبان على مكتبه

https://t.me/mustafajabbarsanad/4594

يذكر ان هذا الهجوم هو الثاني من نوعه حيث تعرض مكتبه الى اطلاق نار قبل خمسة اشهر وتم اعتقال الجناة بفترة قياسية واتضح انهم مرتزقة كلفتهم جهة مجهولة للقيام بهذا الاعتداء .