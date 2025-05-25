وزير الدفاع يطلع على النتائج الأولية للجنة التحقيق الخاصة بطلاب الكلية العسكرية

أطلع وزير الدفاع، ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم الأحد (25 أيّار 2025)، على النتائج الأولية للجنة التحقيق الخاصة بطلاب الكلية العسكرية الرابعة.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن "وزير الدفاع، ثابت محمد سعيد العباسي، أطلع على النتائج الأولية الخاصة بالتحقيق بحادث طلاب الدورة (89) الكلية العسكرية الرابعة".

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء خلال لقائه برئيس اللجنة التحقيقية، قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد المحمدي، والتي تم تشكيلها بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف مباشر من وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش".

ووقف الوزير العباسي وفق البيان، على "النتائج الأولية لتحقيق اللجنة وما وصلت اليه خلال زيارتها الى مقر الكلية العسكرية الرابعة ومستشفى الناصرية واللقاء مع طلاب الدورة أعلاه".

واوعز وزير الدفاع بـ"إكمال التحقيق مع الأطراف كافة التي لها علاقة بحادثة الكلية العسكرية الرابعة"، مشددًا على "محاسبة جميع المقصرين في هذا الحادث" حسب البيان.