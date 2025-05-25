منتسب أمني يفتح النار على زملائه وينهي حياة أحدهم ويصيب 3 بقضاء النعمانية

أفاد مصدر أمني في محافظة واسط، اليوم الأحد (25 أيار 2025)، بأن منتسبًا أمنيًا فتح النار على عدد من زملائه المنتسبين، ما تسبب بمقتل أحدهم وإصابة 3 آخرين بجروح مختلفة في قضاء النعمانية.

وقال المصدر إن "منتسبًا في فوج الطوارئ يعاني من أزمة نفسية، فتح النار على زملائه في مقر الفوج بقضاء النعمانية بمحافظة واسط، ما أدى إلى مقتل منتسب وإصابة 3 آخرين بجروح مختلفة".

وأضاف، أن "المنتسب الذي أطلق النار، عاد ليطلق النار على نفسه محاولًا الانتحار لكنه أصيب بجروح"، مبينًا أن "قوة تحفظت على المنتسب وفتحت تحقيقًا بالحادث بعد نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".