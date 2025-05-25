رئيس مجلس النجف : تشكيل لجنة للتحقيق بصرف ١٤ مليار دينار على مشاريع كاميرات مراقبة غير كفوءة بالمحافظة

كشف رئيس مجلس محافظة النجف حسين العيساوي عن تشكيل لجنة للتحقيق بصرف ١٤ مليار دينار على مشروع كاميرات مراقبة غير كفوء بالمحافظة .

جاء ذلك في تصريح صحفي للعيساوي اوضح فيه اهم معالم التلكؤ في المشروع .

وقال، ان "مجلس المحافظة شكّل لجنة تحقيقية برئاسة اللجنة الامنية بالمجلس وعضوية قيادة الشرطة والاعمار للتحقيق في الاخفاقات التي حصلت بالمشروعين الاول والثاني".

وأوضح "محافظة النجف صرفت قرابة ٩ مليارات دينار على المشروعين الأوليين، ولم نأمل خيراً منهما ، حيث يبلغ عدد الكاميرات 770 كاميرة منها قرابة 400 كامرة عاطلة عن العمل.

وأكد ان "جميع الكامرات في المشروعين الأول والثاني غير كفوءة كونها غير قادرة على تصوير رقم السيارة والوجه.

وذكر العيساوي " هناك مشروع ثالث للكاميرات في طور الاعلان بقيمة 5 مليارات ونصف المليار دينار من قبل هيئة الاعمار ليكون مجموع ما تم صرفه أكثر من ١٤ مليار دينار .