بعد اعفاء الغنام.. تعيين الفريق الجنابي رئيساً للأكاديمية العسكرية

أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت (24 أيّار 2025)، بـأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قرر تعيين الفريق البحري الركن أحمد عمران الجنابي رئيساً للأكاديمية العسكرية خلفاً للفريق الركن ناصر الغنام الذي أقيل من منصبه.

وقال المصدر ، إن "السوداني قرر تعيين الفريق البحري الركن أحمد عمران الجنابي بمنصب رئيس الأكاديمية العسكرية".

وكان قد قرر رئيس مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، إقالة الفريق الركن ناصر غنام من منصب رئيس الأكاديمية العسكرية بعد تسجيل وفيات وإصابات بين صفوف الكلية العسكرية الرابعة نتيجة قسوة التدريبات.

أمر رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني الأربعاء الماضي بتشكيل مجلس تحقيقي لكشف المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك على خلفية وفاة طالبين من الكلية العسكرية الرابعة في محافظة ذي قار، وتعرض طلبة آخرين لأعراض مرضية.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن السوداني "أمر أيضاً بإعفاء كل من رئيس الأكاديمية العسكرية ومعاونه، وعميد الكلية العسكرية الرابعة، وآمر الفوج المختص، وسحب يدهم من العمل".

كما وجه القائد العام للقوات المسلحة، بمنح رتبة (ملازم) للطالبين المتوفين، وفقا لنعمان.

وشدد السوداني، بحسب النعمان على الالتزام بالتوجيه السابق الصادر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الذي يؤكد على "أهمية حسن التعامل مع المتدربين في الكليات والمؤسسات التدريبية والدورات المختلفة، ومراقبة المبالغة في تعامل الضباط وضباط الصف مع المتدربين، وألا تصل لحد الاستهانة بكرامتهم والإيغال بالإساءة، التي تؤدي أحياناً إلى الأضرار الجسدية والانسحاب من الدورة والتخلي عن مخرجاتها الوظيفية".

وأشار النعمان الى تشديد القائد العام على الآمرين والقادة وعمداء الكليات المراقبة ومحاسبة المقصرين، فإن "الذات الإنسانية هي الأسمى في الشخصية العراقية التي نتوسم فيها المستقبل".

وكانت وزارة الدفاع، أفادت بوقت سابق يوم الأربعاء الماضي، بوفاة طالب واصابة 9 من طلاب الكلية العسكرية في محافظة ذي قار جنوبي العراق بوعكة صحية جراء تعرضهم الى اشعة الشمس المباشرة.

وتوفي طالب آخر من المصابين في وقت لاحق.

وعلى اثر الحادثة أمر وزير الدفاع ثابت العباسي، بإقالة عميد الكلية العسكرية الرابعة، وآمر الفوج المختص من منصبيهما.