لجنة التحقيق بحادثة طلاب الكلية العسكرية: مستمرون بالتحقيق للوصول الى الحقيقة الكاملة

أكدت اللجنة العليا المكلّفة بالتحقيق في حادثة طلاب الكلية العسكرية الرابعة، اليوم السبت، استمرارها في إجراء التحقيقات لكشف جميع ملابسات الحادث المؤسف، وذلك بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وبمتابعة مباشرة من وزير الدفاع ثابت محمد العباسي.

وذكرت اللجنة، في بيان أنها "وصلت صباح اليوم، 24 أيار 2025، إلى مقر الكلية في محافظة ذي قار، برئاسة قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد المحمدي، وعضوية مدير عام الاستخبارات والأمن اللواء الركن إدريس خضر، ومدير الاستخبارات العسكرية اللواء الركن حسن جواد السيلاوي، إلى جانب عدد من القانونيين والأطباء المختصين".

وأضافت انها "باشرت فور وصولها، بإجراء التحقيقات الميدانية، حيث استمعت إلى المسؤولين والكوادر الطبية والمنتسبين في الكلية، كما أجرت جولة تفقدية شملت الأماكن التي تواجد فيها الطلاب والأطباء خلال وقوع الحادث"، وبينت انها "انتقلت إلى مستشفى الناصرية التعليمي، للقاء الكوادر الطبية التي أشرفت على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، واطّلعت على التفاصيل الطبية المتعلقة بحالات الطلاب والأعراض التي ظهرت عليهم عند وصولهم".

وذكرت ان "اللجنة التقت بعدد من الطلبة الراقدين في المستشفى، قبل نقلهم إلى العاصمة بغداد لمواصلة العلاج، واستفسرت منهم بشكل مباشر عن طبيعة الحادث ومجرياته"، موضحة ان "التحقيق لا يزال مستمراً وبوتيرة متصاعدة، وأنها ستواصل جمع المعلومات والاستماع إلى كافة الشهادات، تمهيداً لرفع تقريرها النهائي إلى الجهات المختصة".

وشددت "على أن الهدف هو الوصول إلى الحقيقة الكاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين".