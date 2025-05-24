التربية: لا مجال للغش والتلاعب

أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، منع 56 حالة خرق امتحاني خلال يومين فقط.

وذكر بيان للوزارة إنه "تم منع (56) خرقا امتحانيا بفضل تناسق عمل اللجان الامتحانية وجهاز الامن الوطني وتفعيل البرامج الحديثة للبصمة الإلكترونية من اجل الإطاحة بحالات الغش وانتحال الشخصية التي بلغت خلال يومين من امتحانات الدراسة المتوسطة (53) حالة غش و(3) انتحال شخصية في بغداد وكركوك والبصرة".

وأشاد وزير التربية، وفق البيان، "بالجهود الحثيثة التي تبذلها اللجان والجهات الحكومية الساندة لانجاح العملية الامتحانية، متوعدا المخالفين بالسجن وأشد العقوبات".