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وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يهنئ بنجاح العراق عقد القمتين العربية والتنموية


قدم وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، التهاني بنجاح العراق عقد القمتين العربية والتنموية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم السبت، السيناتورين في مجلس الشيوخ الأمريكي آنغس كينغ وجيمس لانكفورد والوفد المرافق لهما".

وأكد "أهمية العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، والتطلع إلى تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، ولاسيما في قطاعات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والثقافة، في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي، مشيراً إلى العلاقة مع التحالف الدولي ضمن محادثات الانتقال إلى المرحلة الجديدة من التعاون الأمني في مجال المشورة وبناء القدرات للقوات الأمنية العراقية".

ونوَّه رئيس مجلس الوزراء "بالاستقرار الواضح في العراق، الذي انعكس على الوضع الاقتصادي والتنموي، مؤكداً أن الحكومة اتخذت خطوات حاسمة في قطاع النفط والغاز وحققت إنجازات مهمة فيه من شأنها أن تعزز التعاون والاستثمارات مع الشركات الأميركية في هذا المجال".

من جانبهم، هنَّأ أعضاء الوفد "السوداني بنجاح العراق عقد القمتين العربية والتنموية، وما يمكن أن يسهم به البلد في تحقيق الاستقرار الإقليمي في ضوء دوره المتصاعد بهذا المجال، كما أعربوا عن إعجابهم بالتطور الملحوظ في العراق على مستوى البناء والإعمار والتنمية، ونجاح الحكومة في مختلف الميادين، وأبدوا رغبتهم بتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات".

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وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يهنئ بنجاح العراق عقد القمتين العربية والتنموية
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