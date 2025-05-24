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المنافذ الحدودية: ضبط مستلزمات طبية معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي


 

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن ضبط مستلزمات طبية معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، إذ ذكر المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان، أن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي، تمكنت من ضبط حاوية، خارج الحرم الجمركي، تحتوي (مستلزمات طبية متنوعة) مخبأة خلف المواد المصرح بها كونها لا تحمل أي موافقات من وزارة الصحة وغير مفحوصة، ولا يوجد ما يؤيد صلاحيتها للاستخدامات الطبية". 

وأوضح أنه "تم تنظيم محضر ضبط وإحالة المواد المضبوطة إلى مركز شرطة جمرك أم قصر الشمالي لغرض عرضها على قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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المنافذ الحدودية: ضبط مستلزمات طبية معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي
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