محافظة صلاح الدين: القبض على مبتز الكتروني هدد فتاة مقابل مبلغ مالي

اعلنت قيادة شرطة صلاح الدين، القبض على مبتز الكتروني هدد فتاة مقابل مبلغ 3000 دولار أمريكي، حيث ذكر بيان للقيادة، انه "تمكنت مفارز قيادة شرطة محافظة صلاح الدين في قسم مكافحة إجرام سامراء-مكتب مكافحة بلد، من إلقاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبلغ 3000 دولار أمريكي، بعد أن تمكن من سرقة جهاز المويايل العائد لها".

كما اضاف البيان، انه "تمت عملية القبض بعد استنجاد المشتكية بمفارز مكتب المكافحة وتشكيل فريق عمل بالتنسيق مع المشتكية وتحت إشراف القضاء والوصول إلى المتهم والقبض عليه بعد مطاردته محاولا الهرب، حيث دونت أقواله بالاعتراف وتوقيفه أصوليا وفق أحكام المادة 446 /أ من قانون العقوبات".