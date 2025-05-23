الحشد الشعبي يطيح بعنصر بارز من "داعش" الارهابي غربي الرمادي

أعلنت مصادر أمنية في محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، عن اعتقال عنصر بارز في تنظيم داعش الإرهابي، بعد رصده من قبل قوات الحشد الشعبي في مناطق صحراوية غربي مدينة الرمادي، دون وقوع أي اشتباكات.

وقال المصدر، إن "قوة أمنية تابعة للحشد الشعبي نفذت عملية نوعية مباغتة، استهدفت منطقة محصورة بين حدود محافظة صلاح الدين وغرب الرمادي، عقب معلومات دقيقة حول تحركات مشبوهة لقيادي بارز في التنظيم الإرهابي".

وأوضح أن " الارهابي المعتقل يُعد من أبرز عناصر داعش ومن الرعيل الأول في التنظيم"، مشيراً إلى أنه "كان يتنقل مستخدماً أوراق ومستمسكات مزوّرة لدخول المنطقة، حيث عُثر بحوزته على اختام مزورة ووثائق مزيفة".

وأكد المصدر أن "المعتقل مطلوب وفق المادة 4/ إرهاب، لتورطه في عمليات استهداف سابقة ضد القوات الأمنية خلال معارك تحرير الأنبار من سيطرة داعش".

وأضاف أن "العملية ضمن سلسلة جهود أمنية مكثفة لتعقب فلول التنظيم الإرهابي في المناطق الصحراوية والحدودية التي يسعى عناصر التنظيم لاستخدامها كملاذات آمنة".