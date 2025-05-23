بعد حادثة الناصرية.. رئاسة اركان الجيش توجه بتعديل جدول اوقات التدريب

أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بان رئاسة أركان الجيش وجهت بتعديل شامل على جدول التدريب لكافة الدورات، وذلك على خلفية حادثة وفاة واصابة طلبة في الكلية العسكرية في الناصرية الاربعاء الماضي.

وذكر المصدر أن "الجدول الجديد للتدريب سيكون من الساعة السادسة صباحًا حتى العاشرة صباحًا، ثم تستأنف الفترة الثانية من الساعة الخامسة مساءً حتى التاسعة مساءً".

ونوه الى انه "سيتم إلغاء التدريب عند ساعات الظهر بشكل كامل، مع اعتماد نظام فترتين صباحية ومسائية لتفادي درجات الحرارة المرتفعة"