العتبة العبّاسية تستقبل وفدا من اتحاد الاذاعات العربية

استقبل قسم الاعلام في العتبة العباسية المقدسة، وفد اتحاد الاذاعات العربية، الذي ضم عددًا من مديري القنوات الفضائية والاذاعات.

وقال رئيس القسم علي البدري :" ان الوفد الذي يزور العراق لاول مرة، ابدى رغبته بزيارة كربلاء المقدسة، للتعرف الى المجتمع الكربلائي ولزيارة الامام الحسين واخيه ابي الفضل العباس (عليهما السلام)".

وبيَّن البدري :" ان القسم قدم للوفد عرضًا عن كربلاء وثقافتها ومجتمعها، وعن واقعة الطف، بالاضافة الى دور المجتمع الكربلائي في الزيارات المليونية، الى جانب الخدمات التي يقدمها محبو اهل البيت (عليهم السلام) خلال تلك الزيارات، لزائري المراقد المقدسة من داخل العراق وخارجه"