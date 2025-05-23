قصف جوي يستهدف خلية ارهابية متخفية في بيجي وانباء بالقضاء على داعشي خطير

أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة (23 أيّار 2025)، بوقوع قصف جوي استهدف محيط جزيرة تقع شرق قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، وسط أنباء عن مقتل أحد أبرز قيادات تنظيم داعش الارهابي وعدد من مرافقيه.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "طائرة حربية قصفت هدفاً في جزيرة تقع شرق قضاء بيجي، ضمن منطقة ذات تضاريس معقدة ونائية، وسط ترجيحات تفيد بمقتل شخصية مهمة في هيكلية تنظيم داعش الارهابي".

وأضاف أن "المعطيات الأولية تشير إلى أن الموقع المستهدف كان يضم خلية إرهابية متخفية قرب إحدى المضافات السرية"، مبيناً أنه "حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي من الجهات الأمنية يكشف هوية المستهدفين".

وأشار المصدر إلى أن "طبيعة المنطقة وبعدها عن المراكز السكنية تعزز فرضية أن القصف كان دقيقاً وموجهاً ضد عناصر قيادية في التنظيم".