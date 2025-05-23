الأمن الوطني يحبط تهريب مادة كبريت تقدر بأكثر من ١١٠ آلاف طن في ميناء أم قصر

احبط جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، عملية تهريب ضخمة لمادة كبريت تقدر بأكثر من 110 آلاف طن في ميناء أم قصر.

وذكر بيان للأمن الوطني، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة، نجحت في إحباط محاولة تهريب ضخمة لمادة الكبريت عبر ميناء أم قصر الجنوبي، أسفرت عنها ضبط كميات هائلة تقدر بحوالي 110 آلاف طن والقبض على 15 متهماً".

واوضح، ان "العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بمحاولة تهريب كميات كبيرة من الكبريت خارج العراق، وعلى الفور قام الجهاز بالتحقق من هذه المعلومات عبر مخاطبة شركة المنتوجات النفطية (سومو) في البصرة، التي أكدت عدم إصدارها أي موافقات رسمية لتصدير هذه المادة".

واضاف، انه "بناءً على أمر قضائي، انتقلت مفارز الأمن الوطني إلى ميناء أم قصر وبالتنسيق مع هيأة المنافذ الحدودية والقوة البحرية العراقية، لتضبط باخرة محملة بنحو 10 آلاف طن من مادة الكبريت كانت معدة للتهريب، ثم توجهت إلى مقر الشركة المتورطة حيث تم ضبط 16 شاحنة إضافية محملة بالكبريت داخل حاويات كانت في طريقها للميناء".

وتابع، انه "أثناء تفتيش مقر الشركة، عثر فريق الأمن الوطني على مخزن تابع للشركة المتورطة يحتوي على 100 ألف طن أخرى من الكبريت المعد للتهريب، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 110 آلاف طن تقريباً".

واشار، الى ان "الجهود أسفرت عن إلقاء القبض على 15 متهماً، وأثبت فحص الوثائق عدم وجود أي تصاريح رسمية من الجهات المختصة لتصدير هذه المادة الاستراتيجية، مما يؤكد محاولة التهريب".

واردف، ان "هذه العملية تأتي في إطار جهود جهاز الأمن الوطني لحماية الاقتصاد العراقي ومكافحة محاولات التهريب التي تستنزف موارد البلاد، علماً أن تصدير مادة الكبريت يخضع لضوابط قانونية صارمة ولا يتم إلا عبر القنوات الرسمية".