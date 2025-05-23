الخارجية تنفي مزاعم نقل الوزير فؤاد حسين رسالة من ترامب الى ايران

نفت وزارة الخارجية ما اشيع عن نقل وزير الخارجية فؤاد حسين رسالة من الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى ايران .

وقالت الخارجية في بيان ، انها اطلعت على تقرير نشر مؤخرا عبر احد المواقع الالكترونية وتناقلته بعض المنصات الاعلامية ، تحت عنوان " ترامب يمهل ايران اسبوعين لاخراج ميليشياتها من العراق ".

واضافت :" زعم التقرير ان فؤاد حسين وزير الخارجية نقل رسالة من الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى القيادة الايرانية تتعلق بالموضوع ".

واكدت :" ان ما ورد في التقرير لايستند الى اي مصدر رسمي ، ويعد نموذجا لممارسة اعلامية غير مهنية ، تهدف الى بث معلومات مغلوطة و كاذبة ، والتأثير على الرأي العام من خلال محاولة ممنهجة لتشويه صورة العراق ".

وشددت وزارة الخارجية على :" ان البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن الحكومة العراقية ووزارة الخارجية ، هي المصدر الوحيد المعتمد لاي معلومات تتعلق بالسياسات الخارجية للعراق، وذلك استناداً الى مبادئ الشفافية واحترام القانون الدولي"./