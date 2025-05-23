حالة الطقس: غبار وانخفاض طفيف في الحرارة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن توقعات حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة، مشيرة إلى تصاعد الغبار وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن غدا السبت سيكون الطقس صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية بينما يكون الطقس غائما جزئيا في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط أمطار في أقسامها الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مسببة تصاعد الغبار، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلا في عموم مناطق البلاد، مبينا أن درجات الحرارة العظمى ليوم غد السبت في دهوك 37 وسليمانية 36 ونينوى 39 وأربيل وكركوك والأنبار 40 وصلاح الدين 42، أما في بغداد وديالى 44 وواسط وبابل وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والديوانية 45 والمثنى 46 وميسان والناصرية 47 والبصرة 48.

وأضاف أن يوم الأحد سيكون الطقس صحوا الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والشمالية بينما يكون الطقس صحوا في المنطقة الجنوبية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنشط مسببة تصاعد للغبار الخفيف، بينما تكون متغيرة الاتجاه في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات بعموم أقسام البلاد.

فيما لفت إلى أن الاثنين المقبل سيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، أما الرياح غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية، أما درجات الحرارة فتكون مقاربة في المنطقة الشمالية وترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية.

كما توقعت الهيئة ليوم الثلاثاء المقبل، استمرار الطقس الصحو مع بعض الغيوم في الوسط والشمال مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحيانا في الوسط والجنوب، مع درجات حرارة مستقرة في معظم المناطق.

في حين أوصت الهيئة بضرورة أخذ الحيطة بسبب تصاعد الغبار في بعض المناطق خلال الأيام القادمة.