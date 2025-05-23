الأخبار

حالة الطقس: غبار وانخفاض طفيف في الحرارة


 

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن توقعات حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة، مشيرة إلى تصاعد الغبار وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن غدا السبت سيكون الطقس صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية بينما يكون الطقس غائما جزئيا في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط أمطار في أقسامها الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مسببة تصاعد الغبار، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلا في عموم مناطق البلاد، مبينا أن درجات الحرارة العظمى ليوم غد السبت في دهوك 37 وسليمانية 36 ونينوى 39 وأربيل وكركوك والأنبار 40 وصلاح الدين 42، أما في بغداد وديالى 44 وواسط وبابل وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والديوانية 45 والمثنى 46 وميسان والناصرية 47 والبصرة 48.

وأضاف أن يوم الأحد سيكون الطقس صحوا الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والشمالية بينما يكون الطقس صحوا في المنطقة الجنوبية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنشط مسببة تصاعد للغبار الخفيف، بينما تكون متغيرة الاتجاه في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات بعموم أقسام البلاد.

فيما لفت إلى أن الاثنين المقبل سيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، أما الرياح غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية، أما درجات الحرارة فتكون مقاربة في المنطقة الشمالية وترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية.

كما توقعت الهيئة ليوم الثلاثاء المقبل، استمرار الطقس الصحو مع بعض الغيوم في الوسط والشمال مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحيانا في الوسط والجنوب، مع درجات حرارة مستقرة في معظم المناطق.

في حين أوصت الهيئة بضرورة أخذ الحيطة بسبب تصاعد الغبار في بعض المناطق خلال الأيام القادمة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حالة الطقس: غبار وانخفاض طفيف في الحرارة
المنافذ الحدودية: إحباط تهريب ب14 مليون دينار في زرباطية
منظمة اليونسكو: مستعدون لدعم جهود العراق في مواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري
وزارة العدل: براءة ذمة مصرفية عند شراء العقارات
المحكمة الاتحادية تنضم لنظام البريد الحكومي لتعزيز التحول الرقمي
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن مستقبل الأعراب في ظل استحقاقات الذل والخنوع.. الواقع والمآلات
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول الانتخابات.. بين تنافس النخب وتفتيت المجتمع
التربية تتوعد ناشري الأسئلة بعقوبات مشددة
العمليات المشتركة تعلن نتائج الضربة الجوية شرق صلاح الدين
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك