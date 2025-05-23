المنافذ الحدودية: إحباط تهريب ب14 مليون دينار في زرباطية

صرّحت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة هدر بالمال العام في منفذ زرباطية الحدودي، حيث اضاف المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان للهيئة، أن مديرية منفذ زرباطية الحدودي تمكنت من ضبط عجلة خارج الحرم الجمركي في نقطة البحث والتحري محملة بمادة (سفري، الأنبولة) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد معدة للتهريب.

واشار أنه من خلال إجراء المطابقة والتدقيق للمواد والمعاملة الجمركية المنجزة تبين وجود تلاعب في وزن مادة (الامبولة) كونها مشمولة بحماية المنتج مما سبب هدرا بالمال العام بمبلغ قدره (14,000,000) دينار، مشيرا الى أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة العجلة إلى مركز شرطة جمرك زرباطية لعرض الموضوع أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين.