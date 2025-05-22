العراق يستعيد ثلاث قطع أثرية نادرة من أمريكا

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الخميس، عن استعادة ثلاث قطع أثرية نادرة من الولايات المتحدة الأمريكية.

​ وقالت الوزارة في بيان، "تم استعادة ثلاث قطع أثرية نادرة تعود للحضارتين السومرية والبابليّة، جرى تسلُّمها في مدينة نيويورك بالتعاون مع السلطات القضائية المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأوضح البيان أن "عملية الاسترداد جاءت ثمرةً لتنسيق مشترك بين سفارة جمهورية العراق في واشنطن، ووحدة مكافحة تهريب الآثار في مكتب المدعي العام لولاية نيويورك، في إطار الجهود المستمرة لحماية الإرث الثقافي العراقي واستعادة ما تم تهريبه خلال العقود الماضية".