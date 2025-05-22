والدة طالب بالكلية العسكرية تروي تفاصيل وفاة ابنها: "الضباط لازم ينعدمون"

روت والدة أحد طلبة الكلية العسكرية الرابعة، المتوفين بسبب الفشل الكلوي، اليوم الخميس، تفاصيل عن حالة ابنها بعد نقله إلى المستشفى في الناصرية، فيما طالبت بإعدام المتسببين بوفاة ابنها وزملائه.

وقالت أم الحسين للسومرية: "ابني عمره 24 سنة، خريج هندسة طيران. طلع بالتلفزيون إعلان عن الكلية العسكية، وقدم ونجح بكل الفحوصات بما فيها البدنية، وتم قبوله في الكلية العسكرية الرابعة بالناصرية، وطلبوا منهم يلبسون بدلات وأربطة عنق، وراح شاب عريس".

وأضاف أن "الشباب سلموا الهواتف بعد وصولهم للناصرية الفجر، والساعة بـ6 العصر بنفس اليوم كلهم تخربطوا ونقلوهم للمستشفى بدون علمنا".

وتابعت "ثاني يوم الساعة 12 الظهر، اتصل بيه ضابط، بلغني ابني عنده تسمم وطلب نحضر للناصرية بسرعة، ومن وصلنا لكيناه منتهي والصوندات مربوطة بكل جسمه. والأطباء كالوا عنده فشل كلوي وعجز بالكبد غازات الدم السامة كلها مرتفعة، ولكينا آثار تعذيب وضرب على أجسامهم".

وقالت إن "أحد الضباط سلمهم بعد وصولهم للكلية العسكرية 3 قناني ماء وأمرهم يشربوه ويتقيئون، والما ينفذ ينام على الحصو"، مطالبة بـ"إعدام كل المتسببين بوفاة ابني، وبحضوري. يعني لأن انقبلوا هذوله الشباب بدون فلوس، يريدون يطلعوهم ويقبلون غيرهم بفلوس؟!"، على حد تعبيرها.