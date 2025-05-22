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المفوضية تعلن عدد التحالفات المسجلة للانتخابات البرلمانية المقبلة


المفوضية تعلن عدد التحالفات المسجلة للانتخابات البرلمانية المقبلة

- عدد الأحزاب المجازة: 343 حزبًا

- عدد الأحزاب قيد التأسيس: 60 حزبًا

- عدد الأحزاب التي أبدت رغبتها بالمشاركة في الانتخابات: 118 حزبًا

- عدد التحالفات السابقة: 66 تحالفًا

- عدد التحالفات التي حصلت على شهادة المصادقة من قبل مجلس المفوضين: 5 تحالفا

- عدد التحالفات بانتظار المصادقة من قبل مجلس المفوضين: 11 تحالفًا

- عدد التحالفات التي أبدت رغبتها بالمشاركة في الانتخابات: 25 تحالفًا

- عدد القوائم المنفردة التي قدمت طلب إبداء الرغبة بالمشاركة: 16 قائمة

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