المفوضية تعلن عدد التحالفات المسجلة للانتخابات البرلمانية المقبلة

- عدد الأحزاب المجازة: 343 حزبًا

- عدد الأحزاب قيد التأسيس: 60 حزبًا

- عدد الأحزاب التي أبدت رغبتها بالمشاركة في الانتخابات: 118 حزبًا

- عدد التحالفات السابقة: 66 تحالفًا

- عدد التحالفات التي حصلت على شهادة المصادقة من قبل مجلس المفوضين: 5 تحالفا

- عدد التحالفات بانتظار المصادقة من قبل مجلس المفوضين: 11 تحالفًا

- عدد التحالفات التي أبدت رغبتها بالمشاركة في الانتخابات: 25 تحالفًا

- عدد القوائم المنفردة التي قدمت طلب إبداء الرغبة بالمشاركة: 16 قائمة