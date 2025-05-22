الرئيس الإيراني يتفق مع محافظي أربيل والسليمانية على خطة تنمية مستدامة للمناطق الحدودية

أعلن مكتب الرئاسة الإيرانية، اليوم الخميس (22 أيار 2025)، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استقبل محافظي محافظات أربيل، السليمانية، دهوك، وحلبجة من إقليم كردستان.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الدبلوماسية الإقليمية وتنمية التعاون مع المناطق الحدودية.

ووفقاً لما نقلته فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فقد شارك في الاجتماع أيضاً محافظو محافظات أذربيجان الغربية، كردستان، وكرمنشاه الإيرانية، حيث تم الاتفاق على إعداد خريطة للتنمية المستدامة في المناطق الحدودية.

وأكد بزشكيان خلال اللقاء على أهمية توسيع التعاون التجاري، والاقتصادي، والعلمي بين المحافظات الحدودية في البلدين، مشدداً على أن تنمية هذه المناطق تعد خطوة أساسية لتعزيز العلاقات بين إيران وإقليم كردستان.