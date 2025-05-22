حادث مروع بين "تريلة" وسيارة صغيرة في كربلاء

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بسقوط عجلتين في نهر نتيجة تصادمهما في كربلاء المقدسة.

وقال المصدر إن "حادثاً مرورياً وقع بين عجلتين الأولى من نوع (تريلة) والثانية صالون صغيرة، مما أدى الى سقوطهما بنهر الابراهيمية شرق محافظة كربلاء".

وتابع، أن "صاحب التريلة أردني الجنسية وأصيب بجروح بالغة في الرأس والرجلين، اما الاخر فقد تم انتشال جثته من النهر"، مشيرا الى انه "تم نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما نقلت جثة الأخر الى الطب العدلي".