بعد حادثة الاكاديمية العسكرية.. مطالبة برلمانية باستجواب وزير الدفاع

طالب عضو اللجنة القانونية، النائب محمد جاسم الخفاجي، اليوم الخميس، رئاسة المجلس باستجواب وزير الدفاع ثابت العباسي، على خلفية وفاة طالبين في الاكاديمية العسكرية بمحافظة ذي قار.

وبحسب وثيقة "قدم النائب محمد جاسم الخفاجي، الى رئاسة المجلس طلباً باستجواب وزير الدفاع ثابت العباسي، على خلفية سوء المعاملة والقساوة التي افضت الى موت طالبين في الاكاديمية العسكرية بمحافظة ذي قار واصابة العشرات من الذين التحقوا بيومهم الأول خلال الدورة (89)".

ادناه الوثيقة: