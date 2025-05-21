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توجيه عاجل من السوداني بشأن حادثة الكلية العسكرية


أمر رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، (21 أيار 2025)، بتشكيل مجلس تحقيقي لكشف المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك على خلفية وفاة طالبين من الكلية العسكرية الرابعة في محافظة ذي قار، وتعرض طلبة آخرين لأعراض مرضية.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان، أن السوداني "أمر أيضاً بإعفاء كل من رئيس الأكاديمية العسكرية ومعاونه، وعميد الكلية العسكرية الرابعة، وآمر الفوج المختص، وسحب يدهم من العمل".

كما وجه القائد العام للقوات المسلحة، بمنح رتبة (ملازم) للطالبين المتوفين، وفقا لنعمان.

وشدد السوداني، بحسب النعمان على الالتزام بالتوجيه السابق الصادر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الذي يؤكد على "أهمية حسن التعامل مع المتدربين في الكليات والمؤسسات التدريبية والدورات المختلفة، ومراقبة المبالغة في تعامل الضباط وضباط الصف مع المتدربين، وألا تصل لحد الاستهانة بكرامتهم والإيغال بالإساءة، التي تؤدي أحياناً إلى الأضرار الجسدية والانسحاب من الدورة والتخلي عن مخرجاتها الوظيفية".

وأشار النعمان الى تشديد القائد العام على الآمرين والقادة وعمداء الكليات المراقبة ومحاسبة المقصرين، فإن "الذات الإنسانية هي الأسمى في الشخصية العراقية التي نتوسم فيها المستقبل".

وكانت وزارة الدفاع، أفادت بوقت سابق اليوم الاربعاء، بوفاة طالب واصابة 9 من طلاب الكلية العسكرية في محافظة ذي قار جنوبي العراق بوعكة صحية جراء تعرضهم الى اشعة الشمس المباشرة. وتوفي طالب آخر من المصابين في وقت لاحق.

وعلى اثر الحادثة أمر وزير الدفاع ثابت العباسي، بإقالة عميد الكلية العسكرية الرابعة، وآمر الفوج المختص من مناصبيهما.

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توجيه عاجل من السوداني بشأن حادثة الكلية العسكرية
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