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صحة كركوك تنفي تسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية


نفت دائرة صحة كركوك، اليوم الأربعاء (21 أيار 2025)، تسجيل إصابة جديدة بمرض الحمى النزفية في المحافظة، بعد تداول أنباء غير دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكدت التزامها بالشفافية مع حالات الإصابة بالمرض.

وقال مدير إعلام صحة كركوك سامان علي، في حديث صحفي"، إن "الدائرة لم تسجل خلال الـ 48 ساعة الماضية أي حالة اشتباه بمرض الحمى النزفية في عموم مناطق المحافظة"، مشددًا على أن "ما تم تداوله بشأن تسجيل إصابة جديدة غير دقيق، وننفيه بشكل قاطع".

وأكد علي أن "الدائرة تتعامل مع حالات الإصابة بالمرض بشفافية كاملة، وتُعلن عنها رسميًا في حال وجود إصابة مؤكدة، ووفق الإجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة".

وأضاف أن "إجمالي الإصابات المسجلة في كركوك منذ بداية عام 2025 بلغ خمس إصابات فقط، توفي أربعة منها، فيما تماثلت الحالة الخامسة للشفاء التام"، مبينًا أن "المحافظة لا تسجل حاليًا أي إصابة مؤكدة بالحمى النزفية".

وأشار إلى أن "ما يُنشر بين فترة وأخرى عن تسجيل إصابات جديدة بعيد عن الحقيقة"، موضحًا أن "حالات الاشتباه تُخضع لإجراءات دقيقة، تبدأ بأخذ العينات وإرسالها إلى المختبر المركزي، وتصدر نتائج الفحوصات خلال أقل من 24 ساعة، وغالبًا ما تكون سلبية".

والحمى النزفية تُعد من الأمراض الخطيرة والمعدية، وتنتقل عادة عبر لدغات القراد أو من خلال ملامسة دم أو إفرازات حيوانات مصابة، كما يمكن أن تنتقل من إنسان لآخر في بعض الحالات، خصوصًا في البيئات الصحية غير المحصنة.

وفي العراق، يُسجَّل المرض بشكل موسمي، خاصة في المناطق الريفية والزراعية التي تكثر فيها تربية المواشي وتفتقر أحيانًا إلى الرقابة البيطرية المكثفة.

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صحة كركوك تنفي تسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية
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