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وزير الدفاع يأمر بإقالة عميد الكلية العسكرية الرابعة


أصدر وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم الأربعاء (21 أيار 2025)، قراراً بإقالة عميد الكلية العسكرية الرابعة، وآمر الفوج المختص من مناصبهم نتيجة التقصير والإهمال.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن "العباسي أمر بإقالة عميد الكلية العسكرية الرابعة، وآمر الفوج المختص من مناصبهم، نتيجة تقصيرهم وإهمالهم، الذي كان سبباً في إصابة (9) من طلاب الدورة (89) بوعكة صحية، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الناصرية".

كما وجّه الوزير حسب البيان بتشكيل مجلس تحقيقي في الكلية العسكرية الرابعة لمعرفة ملابسات الحادث.

وأصدرت وزارة الدفاع العراقية، يوم الأربعاء (21 أيار 2025)، تنويها بشأن الأنباء المتداولة حول إصابة عدد من طلاب الكلية العسكرية الدورة (89).

وأوضحت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعد التحاق طلاب الدورة (89) إلى الكلية العسكرية الرابعة في محافظة الناصرية يوم الأحد الموافق 18 أيار 2025، وأثناء عملية الاستقبال وتدقيق أسماء الطلاب المتقدمين وتوزيعهم على السرايا والفصائل، ظهرت بعض علامات الإعياء والتعب على عدد من الطلبة والبالغ عددهم (9) طلاب".

وأضاف البيان أن "ذلك جاء نتيجة تعرضهم إلى أشعة الشمس، مما تسبب بإصابتهم بالجفاف ووعكة صحية، نُقلوا على إثرها عن طريق طبابة الكلية العسكرية إلى مستشفى الناصرية".

وتابعت الوزارة أنه "بعد تلقيهم الإسعافات الأولية من قبل الكادر الطبي في المستشفى، تم اكتساب (6) من الطلاب الشفاء التام وسيغادرون المستشفى"، مشيرة إلى أن "(2) من الطلاب الآخرين حالتهما الصحية مستقرة وتحت المراقبة، فيما توفي أحد الطلاب نتيجة المضاعفات الصحية التي ألمت به".

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