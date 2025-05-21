مكافحة الإرهاب يلقي القبض على 4 تجار مخدرات في 3 محافظات

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، (21 أيار 2025)، عن إلقاء القبض على (4) تجار مخدرات في 3 محافظات مختلفة من البلاد.

وذكر بيان لاعلام الجهاز، ان قوات مكافحة الارهاب نفذت "عمليتين نوعيتين اسفرتا عن القاء القبض على تاجري مخدرات في محافظة ذي قار".

وفي عملية اخرى "ألقت قوات الجهاز القبض على احد تجار المخدرات في محافظة النجف" وفقاً للبيان. وأشار الى تنفيذ "عملية نوعية اسفرت عن إلقاء القبض على احد تجار المخدرات في محافظة البصرة".