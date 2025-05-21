مفوضية الانتخابات تعلن إلغاء المصادقة على تحالف رافع العيساوي وجمال الكربولي وصهيب الراوي

أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء (21 أيار 2025)، الأسباب القانونية التي دفعتها إلى إلغاء المصادقة على تحالف "الأنبار المتحد"، مشيرة إلى أن أحد ركني التحالف انسحب بشكل رسمي، ما أدى إلى فقدان التحالف لشرط التعددية الحزبية المنصوص عليه في قانون الانتخابات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح صحفي إن "أحد الأحزاب المكونة لتحالف الأنبار المتحد انسحب رسميًا، ووفقًا لقانون الانتخابات رقم 36 لسنة 2015، لا يجوز أن يتكون التحالف من حزب واحد، بل يجب أن يضم حزبين أو أكثر، ما استوجب إلغاء المصادقة".

وأشارت إلى أن "التحالف بعد الانسحاب لم يعد يفي بالشروط القانونية، وتم اتخاذ القرار استنادًا إلى المادة (17/ ثالثًا) من قانون الأحزاب السياسية".

بيان رسمي بالإلغاء

وفي بيان, أكدت المفوضية أن "مجلس المفوضين قرر إلغاء المصادقة على تحالف الأنبار المتحد، وكلف دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية باتخاذ ما يلزم وفقًا للإجراءات القانونية النافذة".

التحالف وشخصياته البارزة

ويُعد تحالف "الأنبار المتحد" من الكيانات السياسية الناشئة التي كانت تستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويضم شخصيات بارزة من محافظة الأنبار، بينهم رافع العيساوي، وجمال الكربولي، وصهيب الراوي، وآخرون.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استعدادات مكثفة تشهدها الساحة السياسية العراقية للانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام الحالي، وسط تصاعد حراك تشكيل التحالفات الانتخابية، واشتداد المنافسة داخل البيوت السياسية السنية خصوصًا في المحافظات الغربية.