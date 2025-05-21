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مناصب وصلاحيات تفجّر الخلاف... فشل جديد في مفاوضات أربيل


كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (21 أيار 2025)، عن فشل الاجتماع الذي عقد بين الحزبين الكرديين الحاكمين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان.

وقال المصدر إن "الاجتماع الذي عُقد في أربيل بين اللجنتين التفاوضيتين للحزبين، لم يسفر عن نتائج جديدة تُذكر، واستمر الخلاف حول توزيع المناصب".

وأضاف أن "الخلافات تعمقت أكثر، خصوصًا مع تمسك الاتحاد الوطني بالحصول على مناصب حساسة، منها رئاسة مجلس القضاء، بالإضافة إلى صلاحيات أوسع لنائب رئيس الإقليم ونائب رئيس الحكومة، إلى جانب المطالبة بـ 8 وزارات في التشكيلة الوزارية المقبلة".

وتشهد العلاقة بين الحزبين الكرديين توترًا سياسيًا مستمرًا منذ الانتخابات الأخيرة في الإقليم، حيث يصر الاتحاد الوطني الكردستاني على تقاسم النفوذ داخل حكومة الإقليم بشكل متوازن، في حين يتمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يملك الأغلبية البرلمانية، بحق تشكيل الحكومة وفق استحقاقه الانتخابي.

وكانت المفاوضات بين الجانبين قد تعثرت مرارًا خلال الأشهر الماضية، رغم الوساطات الداخلية والدولية، ما أدى إلى تأخر تشكيل الحكومة الجديدة وتعطيل العديد من الملفات الإدارية والتشريعية داخل الإقليم.

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مناصب وصلاحيات تفجّر الخلاف... فشل جديد في مفاوضات أربيل
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