السوداني يصدر توجيهات بشأن مشاريع القطاع النفطي

أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، (21 أيار 2025)، توجيهات بشأن مشاريع نفطية.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء ان السوداني "ترأس الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة مشاريع القطاع النفطي، ومشاريع قطاع الكهرباء، والقطاعات الأخرى المرتبطة بمشاريع وزارة النفط، بحضور؛ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، ووزير الكهرباء، وعدد من المستشارين".

واستعرض الاجتماع، وفقاً للبيان "القُدرات التوليدية للطاقة الكهربائية، وما يتعلق باستكمال مشاريع القطاع النفطي المرتبطة بتوفير الغاز لمحطّات الكهرباء، كما تابع سير التنفيذ ونسب الإنجاز في مشاريع وزارة النفط الستراتيجية المُدرجة في البرنامج الحكومي، وعمل شركات الاستكشافات النفطية، واستكمال المشاريع النفطية الرئيسة والمتكاملة وملحقاتها التطويرية، بجانب مشاريع أنابيب ماء البحر المشترك، ومعالجة مياه البحر".

وأشار البيان الى، ان "الاجتماع تابع التقارير المتعلقة باستكمال مشاريع حقول؛ الصبّة (ذي قار)، واللحيس والفيحاء وأرطاوي (البصرة)، ومشاريع تنفيذ الأنابيب النفطية والغازية، ومشاريع المستودعات المتفرقة في المحافظات، بالإضافة إلى مشاريع مجمّعات الغاز".

وبحث الاجتماع، كذلك، "المشاريع غير المدرجة في البرنامج الحكومي، ومنها المشاريع ضمن مُلحقي جولتي التراخيص الخامسة والسادسة، وعدد آخر من مشاريع كابسات الغاز، والتأهيل والتطوير في مختلف الحقول والمصافي" بحسب البيان.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء "بمواصلة عقد الاجتماعات بين الجهات المُشرفة على المشاريع بمختلف المستويات الفنية والإدارية، وباقي المسؤولين المعنيين في عدد من مؤسسات الدولة ودوائرها، قدر تعلّق سير التنفيذ بمهامّهم، ومتابعة أي تباطؤ، وإيجاد الحلول العملية والميدانية للمضيّ في الاستكمال، وتحديد نسب الإنجاز المخطط لها إلى غاية نهاية العام الحالي".