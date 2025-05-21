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مفوضية الانتخابات تصدر توضيحاً بشأن نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليهم لانتخابات البرلمان المقبلة


أصدرت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليهم لانتخابات البرلمان المقبلة، حيث ذكرت المفوضية في بيان، انه :

استناداً الى الصلاحيات الممنوحة لمجلس المفوضين في احكام المادة (10/ ثامنا) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 ، وقانون الاحزب السياسية رقم (36) لسنة 2015 وقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل قررنا إصدار النظام الاتي :

نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليهم لانتخابات مجلس النواب رقم (3) لسنة 2025

المادة -1-

اولاً: - يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة إزاؤها :

1. المفوضية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

2. قانون الانتخابات قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة(2018) المعدل.

3 المجلس مجلس المفوضين.

4. المكتب الوطني: مكتب المفوضية الرئيس في محافظة بغداد.

5. المكتب الانتخابي للمحافظة: مكتب المفوضية في المحافظة التابع للإدارة الانتخابية .

6. دائرة الاحزاب: دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمشكلة بموجب قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015.

7. المرشح كل من تم قبول ترشيحه من المفوضية رسمياً للتنافس على عضوية مجلس النواب.

8. الناخب العراقي الذي تتوفر فيه الشروط القانونية والاهلية المنصوص عليها في قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 المعدل للتصويت يوم الاقتراع.

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مفوضية الانتخابات تصدر توضيحاً بشأن نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليهم لانتخابات البرلمان المقبلة
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