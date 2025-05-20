الاعلام الامني: مقتل عدد من الارهابيين بضربة جوية عراقية شرق صلاح الدين

اعلنت خلية الاعلام الامني عن مقتل عدد من الإرهابيين بضربة جوية عراقية شرق صلاح الدين .

وذكرت الخلية في بيان انه:" بعمل استخباري نوعي لقواتنا الامنية ، تم تنفيذ ضربة جوية ناجحة، وفقاً لمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية وباشراف ومتابعة وتخطيط من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، اذ دك صقور القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 مضافة للاإرهابيين في سلسلة جبال بلكانه ضمن قاطع عمليات شرق صلاح الدين".

واوضحت :" ان هذه الضربة اسفرت ، بحسب المعلومات الاولية ، عن قتل مجموعة من افراد عصابات داعش الارهابية كانوا داخل هذه المضافة ، وتدمير اسلحة واعتدة ومعدات ومواد لوجستية".