السوداني يعلن تشكيل "ائتلاف الإعمار والتنمية" لخوض الانتخابات البرلمانية

أعلنت قوى سياسية بينها تيار الفراتين الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، تشكيل "ائتلاف الإعمار والتنمية" لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل، حيث جاء في بيان صادر عن الائتلاف الجديد، "التزاما بالوعد الذي قطعناه لأبناء شعبنا الكريم، بالعمل والخدمة والحفاظ على كيان مؤسسات الدولة وسيادتها، وتوفير أسباب التنمية المستدامة، واستكمالاً لنهج الإعمار والإصلاح الذي شرعت به الحكومة عبر برنامجها وبأولوياته الخمس، ومن خلال مشاريعها ومُستهدفاتها، تتشرف مجموعة من القوى والتيارات الوطنية العراقية أن تعلن لعموم أبناء شعبنا العراقي، عن تشكيل (إئتلاف الإعمار والتنمية)، لخوض الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في تشرين الثاني القادم".

وأضاف البيان، "قد اجتمع في هذا الائتلاف، أبناؤكم في كل من القوى السياسية والوطنية التالية؛ تيار الفراتين، وتحالف العقد الوطني وائتلاف الوطنية وتحالف إبداع كربلاء، وتجمّع بلاد سومر، وتجمّع أجيال، وتحالف حلول الوطني".

وتابع البيان، "لقد وضعنا نُصب الأعيُن، مصلحة العراق والعراقيين أولاً، واستهدفنا استدامة الإعمار وتعزيز الاقتصاد الوطني، واستكمال البُنى التحتية والمشاريع الستراتيجية، وترسيخ ما تحقق من الأمن والاستقرار والعلاقات مع المحيط الإقليمي والعربي والعالمي، والبناء على ما أنجز من خطوات كبيرة خلال العامين الماضيين، في ظل ما شهده العمل الحكومي من خدمات وتطوير وخلق للفرص، ورعاية للأسرة وشرائح المُجتمع كافة، آخذين بعين الاهتمام تلبية تطلّعات المواطن في كل مكان".

وأتم البيان، "ما أردنا إلّا الإصلاح ما استطعنا، والله ولي التوفيق".