رئيس مجلس القضاء الاعلى يصل إلى سلطنة عمان

وصل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان اليوم الثلاثاء، إلى سلطنة عمان على راس وفد قضائي رفيع المستوى.

وذكر بيان للقضاء، ان "زيدان يزور سلطنة عمان بناء على الدعوة الموجهة من قبل نائب المجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان محمد بن سلطان البوسعيدي لغرض بحث سبل التعاون في المجال القضائي بين البلدين".

وضم الوفد الزائر، وفق البيان، "رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة عماد خضير ورئيس محكمة استئناف كربلاء احمد هادي ورئيس محكمة استئناف النجف حسن سودي ورئيس محكمة استئناف المثنى راضي أبو حسنة".

وكان في استقبال الوفد أمين عام المجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان الشيخ عيسى بن حمد العزري وعدد من القضاة في سلطنة عمان، إضافة إلى سفير جمهورية العراق قيس العامري والكادر الدبلوماسي للسفارة.